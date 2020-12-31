 

“Какая прелесть”, “Бредятина. Как курица”. В сети комментируют необычный образ Орбакайте

31.12.2020, 11:02, Новости дня
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Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала фото, для которого позировала в белых перьях. Она покрыла ими голову и плечи.

“С Наступающим, с загадочным, с Новым 2021 годом! Что он, грядущий, нам готовит? Надеюсь концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь. Всем здоровья и благополучия”, – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

Потрясающая”, – написала irinagostinzewa.

Бредятина. Как курица”, – заявила galinamorozova9030.

“Какая прелесть”, – отметила alla_super_star.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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