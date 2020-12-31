“Какая прелесть”, “Бредятина. Как курица”. В сети комментируют необычный образ Орбакайте

31.12.2020, 11:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала фото, для которого позировала в белых перьях. Она покрыла ими голову и плечи.

“С Наступающим, с загадочным, с Новым 2021 годом! Что он, грядущий, нам готовит? Надеюсь концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь. Всем здоровья и благополучия”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики прокомментировали снимок.

“Потрясающая”, – написала irinagostinzewa.

“Бредятина. Как курица”, – заявила galinamorozova9030.

“Какая прелесть”, – отметила alla_super_star.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.