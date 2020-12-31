“Это такой привет мне”. Шабунин отреагировал на взрывчатку у двери квартиры матери

31.12.2020, 11:02, Новости дня

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Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что его маме подложили взрывчатку под двери в Ровно, чтобы передать “привет” ему самому. Об этом он написал в своем Facebook.

“Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой “привет”, а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит”, – отметил он.

Шабунин подчеркнул, что тот, кто сделал это, уверен в собственной безнаказанности.

“Эту уверенность ему гарантирует невозможность/коррумпированность/госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная”, – добавил глава ЦПК.

Вечером 30 декабря у квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состояло из двух гранат и черной коробки.

Это уже не первое подобное происшествие, случившееся с Шабуниным. 23 июля он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.