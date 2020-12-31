 

У побережья Испании обнаружили гигантские подводные структуры

31.12.2020, 10:43, Разное
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Мифический остров, солдаты которого, как считается осаждали древние Афины, в первых исторических записях упоминается как Тимей или Критий.

Согласно легенде, Афины смогли отразить атаку атлантов, а сам остров впал в немилость богов и был навсегда затоплен.

На протяжении тысячелетий многие любители приключений и ученые посвящали свою жизнь поиску Атлантиды. Однако революционная находка была сделана с помощью спутниковых снимков.

На одном из них были обнаружены гигантские кольца, спрятанные под песками, у побережья Испании. Изображение привлекло внимание физика и историка-любителя Райнера Куна. Изучая его более подробно, он заметил внутри кругов нечто вроде больших прямоугольных структур.

Одна из фигур была 250 метров в длину, а другая – «намного больше». Объяснить, что именно представляют собой эти структуры, не удалось даже с помощью электротомографии.

– Если под береговой линией Испании прячутся круглые сооружения, то кто их построил? Некоторые находят первые подсказки у Платона, – рассказал Кун. Однако большинство экспертов не согласны с этой теорией.

– Проблема с историей Атлантиды заключается в том, что очень немногие верят в существование города. Бесчисленное количество исследователей пыталось определить местонахождение Атлантиды. Теперь многие считают, что он (Платон) возможно, просто выдумал ее», – рассказал археолог.

По его словам, эта «философская история» включала исторические элементы, к которым относятся город Тартесс и война народов моря бронзового века, потому иногда она и может казаться достоверной.

В 2006 и 2009 годах в испанском национальном парке Доньяна были проведены два археологических исследования. Экспедиции возглавляли археолог Себастьян Селестино Перес и историк Ричард Фройнд. Основными результатами работы стало обнаружение свидетельств четырех цунами между 2100 г. до н.э. и 200 г. до н.э. и многочисленных керамических артефактов в регионе. Доказательств существования Атлантиды так и не нашли.



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