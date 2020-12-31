Доктора объяснили, можно ли выпить шампанского больным COVID-19

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31.12.2020, 10:40, Разное
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Доктора рассказали можно ли выпить шампанского на Новый год людям, болеющим COVID-19. Алексей Магалиф, нарколог, заявляет, что если пациент уже в периоде выздоровления и ему не назначены антибиотики, то немного шампанского пригубить можно.
Алексей Аграновский, профессор биологических наук, полагает, что шампанское даст человеку положительный психологический результат, хорошее настроение. Если у человека крепкий иммунитет, то можно пригубить напиток при условии, что не будет лишних бокалов спиртного. Специалист объяснил, что организм болеющего человека должен поправляться, а не бороться с очередной дозой отравления.

Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, напоминает, что первые 2 недели заболевания – это «острый период» и категорически запрещено употреблять спиртные напитки, так как можно ухудшить проблемы здоровья. Ухудшения могут наступать после 8-9 дня заболевания, появляется цитокиновый шторм, когда ¬ иммунитет человека убивает собственный организм и люди в этот период попадают в стационар, хотя до этого болезнь проходила в легкой форме с минимальными симптомами. Также он добавил, что спиртное понижает действенность лекарств, уменьшающих сгущение крови.



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