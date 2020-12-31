«Третий час ищу!» – Кристина Асмус пожаловалась, что не может выбрать подарок для Гарика Харламова

31.12.2020, 10:40, Разное

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Кристина Асмус сообщила, что потратила несколько часов, чтобы найти презент Гарику Харламову. Актриса отметила, что когда он был ее мужем, с этим было намного проще.

На своей странице в Instagram в режиме Stories Кристина Асмус поделилась фотографией, где была запечатлена в магазине обуви. Для похода за покупками актриса надела пальто бежевого оттенка, высокие сапоги и черную шляпу. Фотографию она подписала уточнением, что уже истратила 3 часа на выбор подарка Гарику Харламову и когда они были в браке, то таких затруднений не возникало.

Накануне Кристина Асмус написала пост, где написала, что перед Новым годом все ищут подарки для родных при этом стоят в очередях и пробках, а близкие еще и не помогают советом, что же им необходимо и отвечают, что ничего не нужно. Она сердится, что все равно купит презент и советом можно было бы ей помочь.



Подписчики из слов актрисы поняли, что она покупает подарки в последний момент, но все равно хочет всех удивить. Фанаты предполагают, что звезды приняли решение встречать Новый год вместе ради дочки. Также многие надеются, что наступит чудо и пара сможет воссоединиться.