Бориса Грачевского перевели в реанимацию

31.12.2020, 10:40, Разное

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Руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, заразившийся Covid-19 и пневмонией, переведен в реанимацию одной из столичных клиник.

Сообщается, что он туда поступил 27 декабря, после чего состояние ухудшилось, появилась слабость и отдышка. После проведения ряда медицинских процедур, а также ввиду отсутствия результатов от лекарственных препаратов, было принято решение о переводе Грачевского в реанимацию.