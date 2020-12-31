 

Загадочные изваяния захватили умы сибирских ученых

31.12.2020, 10:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Загадочные изваяния находят по всей территории Евразии — от Монголии до Германии. Уже известно о существовании как минимум 1600 объектов.

Необычное наименование получили валуны, которые устанавливали в прошлом ранние кочевники, пишет издание «Наука в Сибири». Некоторые камни достигают высоты четырех метров, хотя есть изваяния меньшего размера. На оленных камнях зачастую изображены антропоморфные образы, например, необычные олени. Отсюда и пошло условное название объектов.

На камнях также находят изображения оружия, украшений и других предметов из повседневной жизни людей прошлых лет. Дело в том, что подобные камни связаны с погребальными и мемориальными комплексами. Раньше считалось, что их устанавливали только в честь умерших воинов, но позже оказалось, что женщины тоже могли рассчитывать на подобные почести. Все люди относились к разным слоям населения, поэтому нельзя сказать, что оленные камни были прерогативой богатых.

Изображения на валунах дают представление о жизни древних народов. Исследователи изучают их, снимают на камеру и фиксируют рельефный контур с помощью микалетной бумаги. Это длинноволокнистая хлопковая бумага, которая обладает особой прочностью. Ее можно обернуть вокруг валуна, намочить и дать подсохнуть — на ней отпечатаются все выбитые изображения, включая мелкие детали, плохо заметные на обычных снимках.

Оленные камни находили в Монголии, Забайкалье, Туве, на Алтае, в Китае, Казахстане, Урале, а также на Кавказе, в Северном Причерноморье и в некоторых других западных регионах. Сейчас ученые готовят обобщающую монографию по всем изваяниям, найденным на территории Евразии. Известно, что в ней будут данные о более 1600 объектах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Володин прокомментировал намерение Украины помешать опреснению воды в Крыму

16.08 / Внук скончался вдруг

26.10 / Евгений Писарев: «„Шахматы“ заставляют зрителей делать выбор»

23.08 / Медики назвали признаки, когда нельзя пить алкоголь

13.08 / Мнение: Генерал в домике

05.08 / Мнение: Оксюморон – новое слово на букву “О”

20.11 / Мнение: О новом и скором «железном занавесе» – новости из правительства

26.10 / «Доставляем на КТ, забираем анализы» – врач о работе платной «скорой» во вторую волну

19.04 / Мнение: Если вас бросили

15.07 / Мнение: Многодневные голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска