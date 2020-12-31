Загадочные изваяния захватили умы сибирских ученых

31.12.2020, 10:40, Разное

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Загадочные изваяния находят по всей территории Евразии — от Монголии до Германии. Уже известно о существовании как минимум 1600 объектов.

Необычное наименование получили валуны, которые устанавливали в прошлом ранние кочевники, пишет издание «Наука в Сибири». Некоторые камни достигают высоты четырех метров, хотя есть изваяния меньшего размера. На оленных камнях зачастую изображены антропоморфные образы, например, необычные олени. Отсюда и пошло условное название объектов.

На камнях также находят изображения оружия, украшений и других предметов из повседневной жизни людей прошлых лет. Дело в том, что подобные камни связаны с погребальными и мемориальными комплексами. Раньше считалось, что их устанавливали только в честь умерших воинов, но позже оказалось, что женщины тоже могли рассчитывать на подобные почести. Все люди относились к разным слоям населения, поэтому нельзя сказать, что оленные камни были прерогативой богатых.

Изображения на валунах дают представление о жизни древних народов. Исследователи изучают их, снимают на камеру и фиксируют рельефный контур с помощью микалетной бумаги. Это длинноволокнистая хлопковая бумага, которая обладает особой прочностью. Ее можно обернуть вокруг валуна, намочить и дать подсохнуть — на ней отпечатаются все выбитые изображения, включая мелкие детали, плохо заметные на обычных снимках.

Оленные камни находили в Монголии, Забайкалье, Туве, на Алтае, в Китае, Казахстане, Урале, а также на Кавказе, в Северном Причерноморье и в некоторых других западных регионах. Сейчас ученые готовят обобщающую монографию по всем изваяниям, найденным на территории Евразии. Известно, что в ней будут данные о более 1600 объектах.