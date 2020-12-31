Сколько развитых цивилизаций может существовать в Млечном пути?

31.12.2020, 10:38, Разное

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Ученым из Великобритании удалось подсчитать, сколько развитых цивилизаций может существовать в Млечном пути.

При этом уровень их технического развития должен быть таковым, чтобы они могли отправить радиосигнал в космос.

Оказалось, что количество гипотетических развитых цивилизаций в Млечном пути составляет всего 36. Низкое число связано с тем, что цивилизации регулярно переживают взлеты и падения. Так, в истории человечества упадок пережили Римская империя и майя, отметили Том Уэстби и Кристофер Конселис, работающие в Ноттингемском университете.

Кроме того, существует вероятность, что цивилизация, пославшая в сторону Земли радиосигнал, к моменту его получения может перестать существовать. Ведь сигнал способен идти не одну тысячу лет, учитывая, что в Млечном Пути звезд насчитывается 200 млрд с 40 млрд планетных систем, где объекты расположены в зоне обитаемости.