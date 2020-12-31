«Это был лучший год в моей жизни»: Джордж Сорос назвал 2020-й самым успешным в своей карьере

31.12.2020, 10:31, Разное

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Известный американский финансист выступая перед студентами Йельского университета подвёл итоги уходящего года.

«2020-й стал для меня самым успешным. Во-первых, я сумел более в чем два раза увеличить свой капитал – совершенно случайно в конце 2019 года я приобрёл несколько фабрик по производству медицинских масок и антисептиков. Эти товары оказались очень востребованы в период пандемии и мне удалось буквально за 3 месяца вернуть все вложенные средства. Во-вторых, мы сумели правильным образом организовать президентскую кампанию в Соединённых Штатах и уже скоро Трамп и его республиканские сатрапы навсегда покинут Белый дом», – заявил Сорос.

Напомним, что наше издание в уходящем году пристально следило за деятельностью Сороса:

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