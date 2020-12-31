 

«Это был лучший год в моей жизни»: Джордж Сорос назвал 2020-й самым успешным в своей карьере

31.12.2020, 10:31, Разное
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Известный американский финансист выступая перед студентами Йельского университета подвёл итоги уходящего года.

«2020-й стал для меня самым успешным. Во-первых, я сумел более в чем два раза увеличить свой капитал – совершенно случайно в конце 2019 года я приобрёл несколько фабрик по производству медицинских масок и антисептиков. Эти товары оказались очень востребованы в период пандемии и мне удалось буквально за 3 месяца вернуть все вложенные средства. Во-вторых, мы сумели правильным образом организовать президентскую кампанию в Соединённых Штатах и уже скоро Трамп и его республиканские сатрапы навсегда покинут Белый дом», – заявил Сорос.

Напомним, что наше издание в уходящем году пристально следило за деятельностью Сороса:

Сорос выделил грант на возобновление выпуска газеты «Безбожник»
 

Джордж Сорос предложил не открывать школы после окончания карантина по COVID-19
 

Сорос пообещал заплатить по 100 долларов каждому россиянину, который проголосует против поправок в Конституцию
 

Сорос отказался выплачивать обещанные 100 долларов проголосовавшим против поправок в Конституцию

«До 1945 года у немцев тоже был газ»: Сорос об опасности «Северного потока-2»
 

Сорос поздравил компанию МТС с получением лицензии на 5G
 

Джордж Сорос предложил свои услуги по демократизации Белоруссии
 

«Люди вложились»: Сорос объяснил, почему Трамп не может стать президентом США
 

Сорос пообещал выплатить по 100 евро каждому гражданину Молдовы, проголосовавшему за Санду во втором туре президентских выборов
 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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