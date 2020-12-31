В вожегодском озере может обитать существо, похожее на Лохнесское чудовище

31.12.2020, 10:36, Разное

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В вожегодском озере обнаружили доисторическое существо. Очевидцы утверждают, что существо похоже на Лохнесское чудовище.

Впервые его заметили в 1953 году, по словам местной жительницы, существо достигает 4 метров в длину, а его покров буро-зеленого цвета. Голова у подводного жителя напоминает длинную голову лошади.

Последний раз “чудовище” попадалось рыбакам на глаза в 2002 году, тогда приметы полностью совпали. Животное около пяти минут было в поле зрения человека, длинная шея то появлялась, то исчезала, а затем скрылась в глубине озера. Рыбаки больше на озеро не возвращались после встречи с существом, напоминающим гигантскую лошадь.

Сотрудник районного ЦТНК Мария Кабанова опубликовала набросок существа. На данный момент нет научных доказательств существования необычного существа, впрочем также нет и доказательств, что существо является выдумкой.