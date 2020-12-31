Ученые сообщили о возможном существовании «соседней» Вселенной

31.12.2020, 10:26, Разное

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Японские ученые в результате многолетних исследований смогли описать механизм, который может подтвердить существование «соседних» Вселенных. Данное исследование было проведено сотрудниками IPMU.

Ученые представили собственный сценарий образования черных дыр во Вселенной. По их мнению, дыры могли появиться до зарождения галактик и звезд, сообщает издание Phys.org.

Исследователи считают, что самые первые черные дыры могли возникнуть из так называемых «младенческих Вселенных», которые сформировались в период расширения основной Вселенной. Малые Вселенные под внушительной растущей энергией основной Вселенной начинают стремительно схлопываться, превращаясь в черные дыры.

Если «младенческая Вселенная» имеет достаточно большие размеры, то внешний наблюдатель видит ее лишь в качестве черной дыры. Внутренний же наблюдатель будет видеть ее как бесконечное расширяющееся пространство.

По мнению астрономов, первичные черные дыры можно обнаружить при помощи камеры Hyper Suprime-Cam, применяемой на гавайском телескопе Subaru. Ученые смогли зафиксировать рост яркости звезды, которая проходила рядом с черной дырой. Массу черной дыры можно вычислить, ориентируясь на степень изменения яркости находящегося рядом светила. Так, например, недавно астрономы смогли обнаружить малую черную дыру, масса которой близка к массе Луны. По мнению ученых, это косвенно подтверждает их гипотезу о мультивселенной.

Интересная гипотеза, а что, если мы сами находимся внутри одной из таких черных дыр, и считаем, что живем внутри непрерывно расширящейся Вселенной?