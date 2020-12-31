Что-то странное происходит над Антарктидой

31.12.2020, 10:23, Разное

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Что-то странное происходит в 80 км над Антарктидой. Точнее, не происходит.

Серебристые облака (NLC), которые обычно покрывают замерзший континент в декабре, почти полностью отсутствуют.

– Это действительно поразительное сравнение, — говорит Кора Рэндалл из Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо. – Частота появления серебристых облаков в этом году близка к нулю.

НЖК — самые высокие облака Земли. Они образуются, когда летние струйки водяного пара поднимаются от полюсов к краю космоса. Вода, кристаллизующаяся вокруг пятнышек метеорной пыли на высоте 83 км (~ 50 миль) над поверхностью Земли, создает красивые электрические голубые структуры , которые обычно видны с ноября по февраль на юге и с мая по август на севере.

Важный момент: летом образуются серебристые облака.. Вот в чем проблема. Хотя лето официально началось в Антарктиде неделю назад, южная стратосфера все еще считает, что сейчас зима. В частности, стратосферного полярный вихрь перекрывает гравитационные волны , которые обычно переносят водяной пар в верхние слои атмосферы. Без водяного пара НЖК не могут образоваться.

– Стратосфера южного полушария в этом году очень необычна, — говорит Рэндалл. – Озоновая дыра исключительно велика, до недавнего времени зональные ветры довали в неправильном направлении, и в целом стратосфера гораздо более «зимняя», чем должна быть в декабре.

В конце концов, стратосфера перейдет в летнее состояние, и NLC могут начать расцветать. Но когда? Исследователи не знают.

Если облака останутся подавленными еще одну неделю, это побьет предыдущие рекорды низкой активности NLC в южном полушарии.