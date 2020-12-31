В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом

31.12.2020, 10:21, Разное

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В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.

По данным исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, уже к концу 2020 года с голодом могут столкнуться около 260 миллионов человек из Африки, Ближнего Востока, Азии, Карибского бассейна и стран Латинской Америки.

Кроме того, опасение у авторов доклада вызывает ситуация на востоке Украины. Эта цифра в два раза превысила прошлогодние показатели из-за пандемии коронавируса.

Дэвид Бизли назвал это явление «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй Мировой войны».

– Из-за коронавируса число людей, буквально стоящих на пороге голодной смерти, выросло до 270 млн. Судя по тому, что мы видим сейчас, 2021 год будет буквально катастрофическим, — считает Бизли.

Бизли также констатировал, что ежедневно от голода будут умирать около 300 тысяч человек, и это продлится три месяца. Согласно одному из сценариев, голод охватит 30 стран, в большинстве из которых уже сейчас около миллиона человек на грани смерти из-за недостатка пищи.