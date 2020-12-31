 

В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом

31.12.2020, 10:21, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией, — на грани голодной смерти оказались почти 270 млн человек.

По данным исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, уже к концу 2020 года с голодом могут столкнуться около 260 миллионов человек из Африки, Ближнего Востока, Азии, Карибского бассейна и стран Латинской Америки.

Кроме того, опасение у авторов доклада вызывает ситуация на востоке Украины. Эта цифра в два раза превысила прошлогодние показатели из-за пандемии коронавируса.

Дэвид Бизли назвал это явление «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй Мировой войны».

– Из-за коронавируса число людей, буквально стоящих на пороге голодной смерти, выросло до 270 млн. Судя по тому, что мы видим сейчас, 2021 год будет буквально катастрофическим, — считает Бизли.

Бизли также констатировал, что ежедневно от голода будут умирать около 300 тысяч человек, и это продлится три месяца. Согласно одному из сценариев, голод охватит 30 стран, в большинстве из которых уже сейчас около миллиона человек на грани смерти из-за недостатка пищи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Новая Сербия: славянская колония в Новороссии

21.09 / Актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос

09.11 / Стало известно имя «звездной няни» детей Тимати, Кудрявцевой и Бородиной

02.12 / Мнение: Исполнение общего прогноза по динамике инфляции. Подтверждение прогрессирования генеральных мер.

27.11 / Россия помогает Армении и Азербайджану провести линию разграничения

19.08 / Мнение: Слушая радио

20.07 / Раскрыты заработки Мирославы Карпович

05.12 / Мнение: Почему я против многодетных семей.

21.12 / Мое дело: Самира Мустафаева о том, как перешла от большого спорта к большому бизнесу

27.07 / Назван легальный способ не платить за некоторые услуги ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска