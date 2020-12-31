Роструд напомнил график праздничных дней в 2021 году

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31.12.2020, 10:16, Новости дня
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Россиян в 2021 году в общей сложности ждет 30 праздничных дней, рассказали в Роструде.

В следующем году День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Выходные – с 21 по 23 февраля. Однако в субботу 20 февраля будет рабочий день, передает «Российская газета».

Россиян ждет короткая рабочая неделя в марте из-за празднования Международного женского дня, рабочие дни – с 9 по 12 марта. Первые две рабочие недели мая будут также четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом ожидается всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня РФ 12 июня, который выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В ноябре в РФ отмечается День народного единства. Рабочие дни в ноябре – с 1 по 3 ноября, выходные – с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлен нерабочим днем.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным.



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