Начались поставки газа из Азербайджана в Европу

31.12.2020, 10:16, Новости дня

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Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», – передает ТАСС сообщение министерства.

В Баку добавили, что поступление азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны».

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что у «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент.