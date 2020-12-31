Вопрос дня: Когда наступает Новый год по Кремлевским курантам?

31.12.2020, 10:16, Новости дня

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Елка наряжена, оливье нарезано, все в сборе и готовы встречать один из самых значимых праздников – Новый год. Заканчивается речь президента и наступает то самое мгновение, когда человек проживает последние секунды уходящего года и стоит на пороге нового. Фактически Новый год приходит с первым, а психологически – с последним ударом Кремлевских курантов.

Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский напомнил россиянам, что в новогоднюю ночь совершенно не обязательно дожидаться всех 12 ударов Кремлевских курантов, ведь наступление следующего года знаменуется первыми, а не последними раскатами колокольного звона. «Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение… Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа – это удар большого колокола», – подчеркнул эксперт.

С астрономической точки зрения, то есть фактически, Новый год наступает в «ноль часов ноль минут и ноль секунд», сказал газете ВЗГЛЯД ведущий инженер отдела астрономии и службы времени Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, кандидат физико-математических наук Евгений Федосеев, подтверждая слова звонаря. Ведь звон начинается строго после наступления полуночи, а не до.

«С самого начала, как только начинается перезвон курантов, считается, что уже новый год наступил. Потому что вся эта остальная музыка звучит в следующем году. Ни с последнего, среднего или еще какого-то боя курантов, а с первого перезвона», – уточняет собеседник.

Он подчеркивает, что в тот самый момент, когда куранты пробивают в первый раз, новый час, а также сутки, месяц и год уже наступили.

Специалист по истории повседневности и материальной культуры, доктор исторических наук Леонид Беловинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что издревле праздновали вовсе не Новый год, а Рождество, но в советское время все «религиозное мракобесие» решили запретить, в связи с чем в середине 30-х годов и появился этот зимний праздник.

«В Новый год у каждой семьи свои традиции, но выделить можно несколько: наряжать елку и выпить шампанского во время последнего звона курантов, который символизирует наступление нового календарного года. И я не зря использую слово «символизирует», ведь многим и так понятно, что фактически год наступает раньше, а прослушивание 12 ударов курантов – это своего рода психологический настрой», – объясняет собеседник.

Он полагает, что изначально такая традиция появилась «по незнанию», поскольку простой человек не особо вникает в тонкости астрономических исчислений. Историк напоминает, что похожие споры также возникали непосредственно перед наступлением нового тысячелетия, когда специалисты никак не могли договориться, во сколько все-таки это случится.

«В современном обществе каждая семья сама для себя определяет, когда психологически наступает новый календарный год. Тем, кому не терпится, начинают чокаться бокалами с шампанским уже после первого удара курантов, а кто-то ждет последнего. В любом случае, когда часы отбили, то тогда точно наступил Новый год», – резюмировал Беловинский.

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