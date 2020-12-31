 

В России подорожали макароны и сахар после поручения Путина заморозить цены

31.12.2020, 10:12, Разное
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По словам специалистов, рост цен на макаронные изделия в период с 22 по 28 декабря ускорился. За неделю стоимость этого продукта увеличилась на 0,6%. Вермишель подорожала на 0,4%.

Цены на сахар снизились на 0,1-2,9% в 62 регионах России. В то же время продукт подорожал на 0,1-1,7% в пяти регионах, в семи его стоимость не изменилась, передает агентство “Интерфакс”.

Аналогичная ситуация наблюдается с подсолнечным маслом. За неделю этот продукт подешевел на 0,1-4,9% в 53 регионах. При этом в 25 регионах стоимость масла увеличилась на 0,1-5,2%.

Отметим, что макароны, подсолнечное масло и сахар были в числе продуктов, рост цен на которые вызвал возмущение президента России. В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отругал чиновников.

Глава страны отметил, что в 2020 году в стране был рекордный урожай зерна, однако стоимость хлеба и макаронных изделий выросла. “Это что такое?”, – обратился президент к главам регионов.

Кроме того, Путин обвинил российских производителей в том, что они подтягивают цены на масло и сахар до общемировых. Такую ситуацию президент назвал недопустимой и потребовал с ней разобраться.



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