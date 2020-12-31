Митя Фомин поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 10:12, Разное

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Легендарная песня Мити Фомина “Все будет хорошо” поддерживала боевой настрой людей с самого первого дня ее выхода, а в пандемию оказалась особенно актуальна. 2020 стал достаточно. успешным для исполнителя. Он выпустил целых два новых альбома “Апрель” и “Слышь, да ладно”. Поклонники высоко оценили творческое развитие артиста и в очередной раз благодарили его за позитив, который певец несет в этот мир.

Митя Фомин активно занимается благотворительностью и призывает всех к добру и взаимопомощи. Также в 2020 году артист проводил с пользой даже свободное от работы время: он затеял ремонт сразу в двух квартирах.

Певец поспешил поздравить читателей “Дни.ру” с праздником.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)