В Риге произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

31.12.2020, 10:10, Новости дня

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В ночь на 31 декабря в Риге на улице Мелнсила произошел взрыв в трехэтажном жилом здании. Об этом в Twitter проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба.

“Частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этажи и конструкция крыши”, – говорится в сообщении.

Утром в ведомстве сообщили о жертве.

“В 6.10 пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Актуальная информация: из здания эвакуированы пять человек, спасены три человека, получившие травмы. В результате инцидента пострадали шесть человек, один погиб”, – сказано в твите.

Plkst.06.10 ugunsdz * s * ji gl * b * ji turpina darbu notikuma viet * .

Preciz * t * inform * cija: no * kas evaku * ti 5 cilv * ki, izgl * bti 3 cilv * ki, kuri bija cietuši. Notikum * kopum * cietuši 6 cilv * ki un viens – g * ja boj * . — VUGD (@ugunsdzeseji) December 31, 2020

В полиции отметили, что люди, оставшиеся без крова, отказались от поселения в гостинице и отправились к родственникам.

Пожарные предполагают, что взрыв в Риге связан с газом, пишет Delfi.