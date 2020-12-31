 

В Риге произошел взрыв в жилом доме, есть погибший

31.12.2020, 10:10, Новости дня
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В ночь на 31 декабря в Риге на улице Мелнсила произошел взрыв в трехэтажном жилом здании. Об этом в Twitter проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба.

“Частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этажи и конструкция крыши”, – говорится в сообщении.

Утром в ведомстве сообщили о жертве.

“В 6.10 пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Актуальная информация: из здания эвакуированы пять человек, спасены три человека, получившие травмы. В результате инцидента пострадали шесть человек, один погиб”, – сказано в твите.

В полиции отметили, что люди, оставшиеся без крова, отказались от поселения в гостинице и отправились к родственникам.

Пожарные предполагают, что взрыв в Риге связан с газом, пишет Delfi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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