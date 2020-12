Яна Габбасова из команды Полины Гагариной стала победительницей шоу “Голос”

31.12.2020, 10:02, Разное

Вчера в эфире Первого канала состоялся финал популярного вокального проекта “Голос”. В него вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Василий Пасечник из команды Басты, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, а также Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. В итоге, победу одержала именно Яна – за 17-летнюю артистку из Нефтекамска проголосовало 51,1 процента телезрителей. Победительница получила заветную статуэтку из рук продюсера Юрия Аксюты, а также денежный приз 1 миллион рублей.

Второе место с минимальным отставанием занял незрячий пианист Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Он набрал 48,9% голосов. Участник команды Сергея Шнурова Дмитрий Венгеров, исполнивший песню “Давай за…” Игоря Матвиенко, занял третью строчку. Василий Пасечник из команды Басты, запомнившийся зрителю исполнением песни Олега Газманова “Офицеры”, занял четвертое место. Зато его наставника, Басту, зрители признали лучшим в сезоне.

В завершение шоу победительница Яна Габбасова исполнила на бис песню “Звенит январская вьюга”. Позднее к ней присоединились остальные финалисты и наставники девятого сезона, которые вместе спели композицию группы ABBA The Winner Takes It All.