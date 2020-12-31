Ученые выяснили, кто чаще и быстрее засыпает после секса

31.12.2020, 9:48, Разное

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Психологи-эволюционисты из Государственного университета Нью-Йорка в Олбани провели исследование и пришли к выводам, что женщины после секса засыпают чаще, чем мужчины. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Как рассказали ученые, если оргазм наступает у обоих партнеров, то женщины засыпают чаще, при этом именно сон после полового акта дает больше шансов на беременность. К таким выводам специалисты пришли, оценив эволюцию человека. Когда люди стали ходить на двух ногах, репродуктивная функция стала хуже. То есть сперма не задерживается в организме женщины из-за того, что женская репродуктивная система пребывает в постоянном противодействии силе тяжести.

Ученые также считают, что сперма обладает седативным свойством, успокаивает, а это приводит к тому, что жительница дольше лежит на спине или засыпает, что увеличивает шансы зачать ребенка.

В исследовании приняли участие 316 мужчин и женщин. Участники ответили вопросы специальной анкеты. Оказалось, что независимо от результата полового акта женщины хотят спать после больше, чем мужчины.

По результатам опроса оказалось также, что оргазм всегда испытывают только половина опрошенных мужчин, а женщины всего 4%.