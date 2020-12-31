 

Газпром и Роскосмос решили начать производить спутники

31.12.2020, 9:24, Новости дня
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Газпром и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создано производство космических аппаратов гражданского назначения.

Соглашение предусматривает, в частности, производство спутников «Ямал» и аппаратов для зондирования Земли, говорится в сообщении газового холдинга. Производство будет создано в Московской области, передает ТАСС.

Обсуждается также вопрос о вхождении Роскосмоса в уставный капитал компании оператора проекта – «Газпром СПКА».

«В документе, в частности отражена заинтересованность госкорпорации в создании космических аппаратов на мощностях СПКА», – отмечается в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие новые разработки вернут РФ лидерство в космосе.



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