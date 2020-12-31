 

Повалий поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2020, 7:20, Разное
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Уходящий год выдался непростым для известной певицы. Сначала Повалий неудачно упала с лестницы и сломала ногу, затем ей пришлось отменить концерты из-за пандемии. Несмотря на все неприятности, артистке удалось сохранить позитивный настрой. Ее поздравление с Новым годом получилось очень искренним и светлым.

Повалий пожелала своим поклонникам крепкого здоровья. Певица отметила, что сегодня это самое важное. Но нельзя забывать и о любви. “Пусть она всегда цветет в душе”, – сказала звезда. Поздравление Повалий с Новым годом читатели могут посмотреть эксклюзивно на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



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