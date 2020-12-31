 

В США выдвинули новые обвинения против экс-владельцев “ПриватБанка”

31.12.2020, 9:18, Новости дня
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Против бывших владельцев украинского “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США открыли еще одно дело по обвинению в отмывании денег. Об этом 30 декабря проинформировал минюст США.

“Сегодня министерство юстиции США подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”, – говорится в сообщении.

В минюсте США отметили, что это третий подобный иск. Ранее были поданы жалобы в суд по поводу покупки Боголюбовым и Коломойским недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Дело расследует ФБР и другие правоохранительные структуры Соединенных Штатов.

“В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие “ПриватБанком”, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008-го по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя банковские счета подставных компаний, в основном в кипрском отделении “ПриватБанка”, до того, как перевели средства в Соединенные Штаты”, – объяснили в ведомстве.

Американские правоохранители утверждают, что для отмывания денег сообщники Коломойского и Боголюбова “создавали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия “Оптима”.

По данным минюста США, недвижимость в трех штатах, купленная за незаконно полученные средства, оценивается в $60 млн.

В августе Коломойский в комментарии LB.ua отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – заявил бизнесмен.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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