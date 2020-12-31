COVID-19 в Украине. Число инфицированных снова выросло

31.12.2020, 9:18, Новости дня

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За сутки в Украине подтвердили 9699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 31 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2704 человека, летальных случаев – 209, выздоровели 11 803 человека”, – написал он.

Сутками ранее было выявлено 7986 новых больных.

По данным министра, за сутки в Украине провели 58,5 тыс. тестирований на коронавирус, из них почти 39 тыс. – методом ПЦР.

Всего с начала эпидемии в стране выявили 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции, умерло 18 533 пациента с COVID-19, выздоровело 709 993 человек.

За последние 24 часа больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Киеве (1332), Киевской (669) и Запорожской (660) областях.

Количество случаев в регионах страны:

Киев – 111 471;

Винницкая область – 22 500;

Волынская область – 33 016;

Днепропетровская область – 58 561;

Донецкая область – 36 391;

Житомирская область – 39 202;

Закарпатская область – 28 200;

Запорожская область – 54 088;

Ивано-Франковская область – 43 190;

Киевская область – 59 204;

Кировоградская область – 8448;

Луганская область – 10 508;

Львовская область – 61 268;

Николаевская область – 30 900;

Одесская область – 71 125;

Полтавская область – 36 079;

Ровенская область – 40 990;

Сумская область – 40 642;

Тернопольская область – 34 023;

Харьковская область – 69 377;

Херсонская область – 17 752;

Хмельницкая область – 39 187;

Черкасская область – 39 011;

Черновицкая область – 40 017;

Черниговская область – 29 897.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.