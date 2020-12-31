Ученые: Компьютерные стимуляции помогут диагностировать психический синдром у детей

31.12.2020, 8:56, Разное

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Исследователи университета Огайо рассказали, что у детей можно определить наличие и тяжесть поведенческих проблем. Они заявляют, что интеграция компьютерной стимуляции помогает диагностированию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Часто расстройства психики диагностируются и лечатся с помощью специальных тестов, клинических, интервью, но при диагностике СДВГ когнитивные тесты часто могут не показать всю сложность и степень выраженности симптоматики. Не так давно исследователи сделали предположение, что подобную проблему можно решить благодаря методу вычислительной психиатрии, который заключен в сравнении компьютерного стимулирования здоровых процессов в мозге с результатами тестов, которые отмечают нарушение таких процессов при расстройствах психики. К такому выводу исследователи пришли после изучения когнитивных тестов на СДВГ и выбора вычислительных моделей, как дополнение к тестированию.

Общеизвестно, что детям, которые имеют СДВГ, необходимо больше времени при осуществлении выбора, чем у детей без синдрома. Чтобы определять сложности в совершении выбора используют когнитивные тесты, которые имеют параметр – среднее время принятия решения, ответа при тестировании. Но тесты не могут охватить нюансы самого процесса принятия решений и для таких случаев необходима компьютерная стимуляция, которая помогает увидеть то, как именно происходит процесс на высоком уровне. В завершении испытания специалисты предложили рекомендации психиатрам по использованию разных моделей вычислительной психиатрии для диагностирования СДВГ у детей.