Российские дипломаты сказали, что помогло Ухани избавиться от COVID-19

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31.12.2020, 8:33, Новости дня
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Помощь всего Китая и твердая дисциплина помогли Ухани справиться с распространением коронавируса, рассказали российские дипломаты, занимавшиеся эвакуацией россиян из очага эпидемии.

По словам первого секретаря посольства РФ в Китае Максима Цыганкова, для китайцев «правило есть правило», они неукоснительно соблюдают его и не прячутся от родственников и властей. Он добавил, именно такая дисциплина помогла победить эпидемию в городе, передает РИА «Новости». 

Кроме того, Цыганков рассказал, что во время эвакуации россиян самолеты вылетали ночью, а с 7.00 до 19.00 в город по воздушному коридору доставляли полицейских, военных, медиков, а также питание и воду. Цыганков заявил, что самолеты садились в аэропорту Ухани почти каждую минуту.

В свою очередь первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что «это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина».

«Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны», – отметил Невежкин.

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, а инфекция получила официальное название COVID-19.

Ранее вирусолог из китайского города Ухань Ши Чжэнли предупредила о распространении новых видов коронавируса, в том числе инфекций, родственных SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19.



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