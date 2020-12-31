Роскомнадзор потребовал от Pornhub восстановить удаленные аккаунты россиян

31.12.2020, 8:31, Разное

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Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что его ведомство настроено очень серьезно по вопросу защиты интересов России и ее граждан во всемирной сети. Ранее крупнейший порносайт Pornhub удалил аккаунты всех неверифицированных пользователей и их видео.

«Происходящее имеет вид скоординированной из единого центра атаки на граждан нашей страны со стороны владельцев зарубежных сайтов. Сначала Youtube совершенно незаслуженно убирает из трендов шоу Владимира Соловьева, затем Pornhub без разбора удаляет аккаунты и видео», – заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство сообщило, что провело анализ произошедшей чистки сайта и пришло к выводу, что под удар попало непропорционально много аккаунтов граждан России. Эксперты Роскомнадзора объяснили это тем, что пользователям в России сложнее пройти процедуру верификации из-за языкового барьера.

«Такая политика свидетельствует о том, что данный сайт не заинтересован в развитии на территории нашей страны», – сказал глава ведомства.

«Мы ждем от владельцев сайта объяснений случившегося. И независимо от того, какими они будут, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, Минкомсвязи уже начал готовить законопроект о создании национального автономного порнографического портала и включении его в список обязательно устанавливаемых российских приложений», – уточнили в регуляторе.

Рабочая версия текста документа опубликована на сайте ведомства. В нем при создании портала предполагается сотрудничество с Яндексом, Сбербанком и МВД.