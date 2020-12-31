 

В США умер серийный убийца, признавшийся в причастности к смерти 93 женщин

31.12.2020, 8:28, Новости дня
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30 декабря в американском штате Калифорния скончался 80-летний Сэмюэль Литтл, которого считают самым массовым серийным убийцей в США. Об этом 31 декабря со ссылкой на департамент исправительных учреждений Калифорнии сообщило агентство Associated Press.

Литтл умер в больнице, у него был сахарный диабет, проблемы с сердцем и другие заболевания. Причину смерти пока не назвали.

Задержали Литтла в 2012 году в штате Кентукки и экстрадировали в Калифорнию. По обвинению в трех убийствах он был приговорен к пожизненному сроку осенью 2014-го. При этом полиция подозревала его в причастности “к десяткам убийств по всей территории США”.

2,5 года назад Литтл признался в 93 убийствах, совершенных в период с 1970-го по 2005 год. К этому моменту правоохранители проверили и подтвердили его показания по 50 эпизодам. В ФБР считают, что все изложенные осужденным сведения “заслуживают доверия”.

В тюрьме убийца нарисовал портреты своих жертв, указал примерный год и место совершения преступления.

По информации ФБР, почти все жертвы были задушены. Первоначально правоохранители квалифицировали некоторые смерти как несчастный случай или передозировку наркотиками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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