Поклонники Ксении Бородиной назвали причиной ее бед в декабре куклу Вуду

31.12.2020, 8:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на «тяжелый» декабрь в связи с закрытием шоу «Дом-2» и смертью домашнего питомца. Ее поклонники считают, что кто-то сделал на нее куклу Вуду, поэтому знаменитость преследуют неприятности.

В середине декабря организаторы шоу «Дом-2» заявили о закрытии проекта. Уже был отснят последний эпизод, который должен выйти в эфир 31 декабря. Это известие настолько шокировало Ксению Бородину, что у нее выступили слезы. Однако еще больше ее расстроила смерть мей-куна (порода кошки) по кличке Каспер. До этого он не болел и не показывал, что у него имеются проблемы, но, тем не менее, 27 декабря у него остановилось сердце.

Подписчики Ксении Бородиной полагают, что здесь не обошлось без колдовства. По их мнению, недруг мог сделать на телеведущую куклу Вуду, чтобы та начала страдать от различных бед. Они также напомнили ей об инциденте с покупкой билетов на балет «»Щелкунчик», когда знаменитость отдала 80 000 рублей перекупщикам.