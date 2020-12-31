Мнение: Год Быка
31.12.2020, 8:02,
Разное
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За сутки до Нового года президент подписал целую кипу законов, от которых повеяло холодком 1937 года…
Конечно, это случайное совпадение, но наступающий 2021 год – это год Быка.
…1937 год тоже был годом Быка.
И начинался 1937 год в пятницу. И закончился тоже в пятницу.
Как и 2021 год, который тоже и начнется, и закончится в пятницу….
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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