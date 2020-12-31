 

Гривна подешевела относительно доллара и евро

31.12.2020, 7:38, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 31 декабря.

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 28,26 грн/$ до 28,27 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на 10 копеек – с 34,64 грн/€ до 34,74 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,84 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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