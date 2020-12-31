Ухаживавшая за Джигарханяном медсестра рассказала о его последних словах

31.12.2020, 7:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медицинская сестра клиники, в которой скончался советский и российский актер Армен Джигарханян, пояснила о его последних словах. Она заявила, что долгое время его никто не посещал, и он даже покрылся пролежнями.

Практически месяц Армен Джигарханян пролежал в больнице, в нее артист поступил 14 октября. Все это время его состояние было тяжелым, поскольку он даже не понимал, с кем общается, хотя и знал, где находится. Когда у него спрашивали, какой сейчас год, то артист уверенно называл цифру 1987.

Ухаживавшая за ним медсестра призналась, что иногда на него находили минуты просветления. Накануне смерти Армен Джигарханян сказал ей, что «он никому не нужен и проиграл свою жизнь». Она полагает, что у актера были шансы выжить, но для этого его необходимо было доставить в медицинское учреждение раньше. Артиста не стало 14 ноября.