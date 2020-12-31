 

Трамп призвал не мириться с «пародией» на выборы в США

31.12.2020, 7:02, Новости дня
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Выборы в США оказались сфальсифицированы, они не соответствовали даже уровню стран третьего мира, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп считает, что отданных голосов на выборах оказалось больше, чем проголосовавших людей. Он сообщил в Twitter, что мириться с этой «пародией» на выборы нельзя. Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение. 

Напомним, сенатор Джош Хоули намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов. До этого генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Верховный суд США отклонил иск Техаса.



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