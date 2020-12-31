Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении коронавируса

31.12.2020, 7:02, Новости дня

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Пекин пытается помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей, утверждает Associated Press.

Associated Press после бесед с «десятками исследователей из Китая и других стран» и изучения «попавших в прессу электронных писем, внутренних данных и документов» пришло к выводу, что власти Китая «жестко контролируют все исследования», которые касаются происхождения коронавируса. При этом Пекин «пресекает некоторые» из исследований и «активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая».

По версии AP, китайские власти препятствуют доступу к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус мог передаться человеку. У группы исследователей даже «изъяли» полученные образцы. AP заявляет: «Специалистам по коронавирусам приказано не говорить с сотрудниками СМИ», – передает ТАСС.

Указывается, что связанным с военными ученым, которые ищут источник происхождения вируса, выданы «гранты на сотни тысяч долларов». «Специальная комиссия», получающая указания от властей страны, решает, какую информацию можно обнародовать. AP считает, что Пекин боится публикаций, которые выявят «халатность» китайских властей, и «жестко ограничивает» сотрудничество с учеными из других стран в данной сфере.

Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19.