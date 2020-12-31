США решили повысить пошлины на товары из ЕС

31.12.2020, 7:02, Новости дня

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На ряд товаров из ЕС, включая самолетные детали и вина из Франции и Германии, повысят пошлины, сообщило торговое представительство США.

Вырастут пошлины на детали, которые используют при сборке самолетов, на некоторые неигристые вина, на коньяки и другие виды бренди. Точный срок повышения пошлин не называется, подробности обещали раскрыть «в ближайшее время». Reuters указывает, что речь идет о многолетнем споре между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей, передает ТАСС.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.