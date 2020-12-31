Сотрудник Красного Креста погиб при взрыве в йеменском аэропорту

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31.12.2020, 6:10, Новости дня
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Один сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб и еще трое пострадали в результате атаки на аэропорт Адена в Йемене, сообщили в организации.

«Мы глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб в результате взрыва в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести, трое получили ранения. Это трагический день для нас и жителей Йемена», – сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. При этом СМИ сообщали, что в результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 50 получили ранения.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена произвели сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

В свою очередь РФ осудила взрывы в йеменском аэропорту.



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