Разведка США заподозрила Иран в подготовке удара

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31.12.2020, 6:10, Новости дня
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США опасаются атаки Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Пентагон получил информацию, согласно которой Тегеран готовит нападение в день годовщины убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщили американские СМИ.

Высокопоставленный военный чиновник заявил, что Иран желает отомстить за смерть Сулеймани. У Пентагона есть информация, согласно которой Тегеран планирует атаки на территории Ирака, передает Fox News.

«Нам неясно, является ли это планированием на случай непредвиденных обстоятельств, или это план, который готовится к осуществлению, потому что уже дано одобрение», – сказал источник.

Он отметил, что на Ближнем Востоке есть немало точек, по которым Иран может нанести удар, однако наибольшее опасение вызывает Ирак. В связи с этим США начали переброску в регион стратегических бомбардировщиков B-52. Как сообщил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, Вашингон «не стремится к конфликту, но никто не должен недооценивать его способность дать решительный ответ на любую агрессию».

Напомним, в среду США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы.

Командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации.



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