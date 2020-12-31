 

«Британский» штамм коронавируса ударил по Ирландии

31.12.2020, 6:10, Новости дня
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Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, оказалась хуже самых пессимистичных ожиданий, сообщил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.

Правительство Ирландии на экстренном заседании в среду приняло решение о дополнительном ужесточении действующих карантинных ограничений. В стране досрочно завершили «праздничные послабления», закрыли рестораны и бары, парикмахерские и салоны красоты, ввели ограничение на передвижение в пределах графств. С 1 января свободное перемещение сохранится в радиусе 5 км от дома, закроются магазины промтоваров, запретят прием гостей. Ограничения продлятся как минимум до конца января, передает ТАСС со ссылкой на RTE.

Мартин заявил, что новый штамм «распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели». Во вторник Минздрав Ирландии сообщил о рекордном за весь период эпидемии суточном приросте числа новых случаев заражения – 1546, в среду прирост достиг 1718 человек. Мартин указал на угрозу перегрузки системы здравоохранения, передает РИА «Новости».



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