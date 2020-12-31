Мнение: О случайно раскрытом дублёре Путина

31.12.2020, 5:58, Разное

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В начале нынешнего года российский президент Владимир #Путин внезапно принялся убеждать общественность, что у него нет и никогда не было двойников или дублёров. Хотя вопрос такой и стоял в начале 2000-х.

По вполне понятным причинам, эти слова вызвали – особенно на Западе – волну недоверия. В конце концов, давно всем известно… и т.д., и т.п. Короче, стали копать.

И вот что накопали…

Согласно во многом <обескураживающим выводам записных кремленологов, тема «преемника» или дублёра ныне действующего президента утратила всякую актуальность после переписывания Конституции РФ в ходе прошедшего летом голосования на пеньках. Владимир Путин обеспечил себе ещё 16 лет пребывания в президентском кресле. А потом, если не возникнет новых поправок, и пожизненное место в Сенате, верхней палате российского парламента.

Казалось бы, вопрос снят. Но не тут-то было…

Все взгляды западных экспертов сосредоточились на формальном человека номер два в российской государственной иерархии. Которым, согласно Конституции, является председатель правительства. Сегодня эту должность занимает бывший мытарь Михаил #Мишустин.

Вообще говоря, российские премьер-министры быстро забываются. Ну кто сейчас без помощи Гугла вспомнит фамилию главы кабинета, при котором #Россия полностью и окончательно рассчиталась с Парижским клубом кредиторов. Но некоторые из премьеров, включая самого Владимира Путина, становятся более значимыми фигурами отечественной политики.

С момента своего назначения в январе на должность премьер-министра Михаил Мишустин повысил свой статус и выдвинулся из группы технических председателей. Этот хорошо разбирающийся в современных технологиях бывший глава налоговой службы стал лицом правительственного ответа на #коронавирус после того, как сам Владимир Путин аккуратно исчез из поля зрения. Затем новый премьер-министр активно занялся реализацией амбициозной национальной программы, которая весьма значима для страны. А в ноябре он укрепил своё влияние внутри вертикали власти за счёт проведённых перестановок в составе правительства, а также реформы институтов развития, помимо прочего выбившей финансовые потоки из-под контроля либералов. Из-за всего этого, по данным социологических опросов, популярность Михаила Мишустина в народе растёт от месяца к месяцу.

Пока ещё рано говорить о том, сможет ли действующий премьер войти в число ключевых фигур отечественной политики, и какова будет его роль по истечении трёх с лишним лет, оставшихся до конца текущего президентского срока Владимира Путина. Но уже понятно, что нынешний президент лично выбрал его не просто так. В рамках системы, которой нужны #результаты, Михаил Мишустин уже показал себя способным управленцем, к тому же подчёркнуто позиционирующим себя вне политической схватки.

Интенсивность последней только нарастает, о чём свидетельствует целый вал запретительных законов, принятых Думой и подписанных президентом за последние пару месяцев. Уже и до последнего Гаврилы дошло, что это ж-ж-ж – неспроста. Телодвижения в рамках трансфера власти по неясным причинам начались намного раньше 2024 года. Это потребовало от премьера недюжинной гибкости. Но он – справился.

Получил широкое освещение в прессе эпизод, когда глава кабинета министров публично поправил одного учёного, назвавшего Владимира Путина его «коллегой». Михаил Мишустин тут же, под телекамеры, исправил ошибку: «Не мой коллега, наш лидер». И вообще, его отличает ясное понимание пределов своего положения в нынешней системе реальной власти, а также умение действовать в границах.

Не секрет, что Владимир Путин сам выбрал Михаила Мишустина в качестве замены тогдашнего премьера Дмитрия Медведева, ставшего посмешищем в России. Похоже, этот выбор оказался правильным.

И тут самое время вспомнить, в каких случаях к председателю правительства временно переходят президентские полномочия и обязанности. Прецедент, кстати, уже был в конце 1990-х, когда на время хирургической операции Бориса Ельцина всю полноту власти заполучил премьер Виктор Черномырдин. С учётом слухов о #здоровье первого лица, возможно, главным сейчас для Кремля служит подбор не столько сменщика, сколько дублёра. И здесь у Михаила Мишустина тоже есть важный плюс – тёмные страницы биографии, касающиеся происхождения недвижимости нынешнего главы кабинета. Так что лояльность его более чем обеспечена, вопросов нет.

А потому главный вопрос должен заключаться в том, почему Владимиру Путину понадобился хороший и надёжный дублёр именно #сейчас?