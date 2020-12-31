Видео: Новая комедия с Зеленским

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31.12.2020, 5:18, Новости дня
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Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого и запретил пускать его на работу, но Тупицкий на работу все же попал, и теперь политический кризис в стране вышел на новый уровень. Эта история может закончиться импичментом главы украинского государства.

Теги: 

Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин



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