Видео: Новая комедия с Зеленским
31.12.2020, 5:18,
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Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого и запретил пускать его на работу, но Тупицкий на работу все же попал, и теперь политический кризис в стране вышел на новый уровень. Эта история может закончиться импичментом главы украинского государства.
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Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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