Аксенов сказал, когда сделает прививку от COVID-19

31.12.2020, 5:18, Новости дня

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Глава Крыма Сергей Аксенов намерен вакцинироваться от коронавируса, когда количество вакцины «Спутник V» в Крыму будет достаточно для чиновников.

«Прививаться будем (…) Да, тоже буду. Просто у нас сейчас поступило определенное количество доз вакцины, соответственно, нет никаких оснований, чтобы должностным лицам или госслужащим делать в первую очередь прививки», – сказал Аксенов в программе «Открытый разговор» в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.

Он уточнил, что в первую очередь будут привиты медики, педагоги, работники социальной сферы, сферы услуг, технических служб. «Все остальное будет по тем же принципам. Те категории будут, которые находятся в наибольшем контакте с населением», – сказал Аксенов.

15 декабря Аксенов объявил о начале вакцинации от коронавируса на полуострове, первыми ее пройдут медработники из группы риска.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.