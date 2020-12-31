 

США заявили о приверженности санкциям против Турции

31.12.2020, 5:18, Новости дня
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Госдеп опроверг сообщения о том, что США и Турция создали рабочую группу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

В Госдепе заявили, что «нет никакой рабочей группы», которая занимается темой санкций или «изучением» того, какую «угрозу представляют С-400 для F-35». Ведутся «обычные консультации на рабочем уровне», обсуждается влияние санкций на «сотрудничество между военными». Американская сторона сохраняет «приверженность полному применению санкций», передает ТАСС.

В среду турецкие СМИ сообщили, что Турция и США якобы достигли договоренности о создании совместной рабочей группы по С-400 и уже начались технические переговоры. Министерство иностранных дел Турции также опровергло заявление СМИ. В декабре США объявили о введении санкций против Турции.



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