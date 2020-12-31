 

Мнение: Ракетный удар по аэропорту Адена

31.12.2020, 4:44, Разное
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Видео падения ракеты рядом с терминалом аэропорта Адена. О самом ударе писал чуть ранее https://colonelcassad.livejournal.com/6438793.html
В этом месте должно было находиться правительство Йемена, если бы самолет не задержался на 10-15 минут.
Смерть счастливо обошла правительство стороной. Тем не менее убито 26 человек и более 60 ранены. Подсчет жертв продолжается. Кроме того, сообщается о взрыве в районе президентского дворца в Адене, куда из аэропорта спешно эвакуировали правительство.
Кто-то очень хотел, чтобы эти деятели сегодня умерли.

Падение ракеты в аэропорту Адена. Если бы самолет прилетел в Аден вовремя, то сейчас оккупированная саудовской коалицией часть Йемена осталась бы без правительства. Тем не менее, это было близко.

В целом, для 2020-го года почти что обычная новость – ну вынесли бы целое правительство ногами вперед…

Источник: Colonel Cassad



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