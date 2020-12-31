Мнение: Безотцовщина

31.12.2020, 4:42, Разное

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О, один из моих любимейших – и дьявольски необычных – Ютуб-каналов, СПГС, выпустил бомбу: собственный разбор “Иронии судьбы”! Круто!! Это, я считаю, сравнимо с подвигом Шлимана, который сумел-таки отыскать Трою практически на том месте, на котором до него вроде бы вволю покопались – и ничего не нашли – сотни археологических экспедиций со всего света.

А то ведь находить новое и неизведанное в новых и необычных местах – это как раз некруто, это любой дурак сможет. Дураки отправляются в поисках новых приключений и необычных ощущений куда-нибудь в джунгли Амазонии или на дно кратера вулкана, лезут без штанов в горы или мусолят грязный шприц в притонах Сан-Франциско; это всё лишь следствие недостатка воображения и общей малоразвитости субъектов. А ты вот попробуй изведать неизведанное на собственной кухне, погрузиться на дно мира в собственной ванной! Или – как автор СПГС – найти новые смыслы в “Иронии судьбы”.

Это не лучший выпуск на канале, были и позабористее- но канал хорош вообще не тем, что его автор шибко умный (нет) или всегда прав (тоже нет). Автор не боится думать вслух – и вот это меня всегда бесконечно привлекает.

Я смотрю этого перца давно – и что-то мне подсказывает, что у него у самого с наличием отца в семье тоже были какие-то непонятки. И даже с другими мужиками в бане – тоже в этом смысле вопрос неясный. То есть тут у меня возражение дивному А.Шебанову – автору всего проекта: он говорит о безотцовщине как о локальной особенности “поколения Лукашина”, а секрет привлекательности “Иронии”, возможно, как раз в том, что проблема-то на самом деле универсальная. Не зря ведь говорила Маргарет Мид, знаменитая ученая-антрополог: “Отец – это биологическая необходимость и социальная случайность”.