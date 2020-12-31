Парламент Британии и Елизавета II утвердили сделку с ЕС

31.12.2020, 4:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Билль об отношениях Великобритании с Евросоюзом после Brexit одобрен парламентом королевства и подписан королевой Елизаветой II, сообщил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Билль прошел все стадии законодательного рассмотрения. Члены парламента прервали рождественские каникулы и провели чрезвычайное заседание. Сперва билль получил одобрение Палаты общин, затем – Палаты лордов, после чего опять вернулся в Палату общин для окончательного принятия. Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту, что означает вступление билля в силу. Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января между Великобританией и ЕС закончится переходный период, страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.