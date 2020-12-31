 

Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского

31.12.2020, 4:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым зданий, которые хочет конфисковать минюст США, выросло до трех.

Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн, передает РИА «Новости».

Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Республиканцы в Сенате представили пакет помощи в связи с COVID-19

26.06 / Губернаторы Иркутский области, ЕАО и Ставрополья приняли участие в голосовании по Конституции

17.07 / Гривна подешевела по отношению ко всем основным валютам

15.11 / Экс-президент МИнБанка умер от COVID-19

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

17.11 / В четырех областях Украины проведут повторные местные выборы – ЦИК

06.10 / Мэрию Бишкека временно возглавил вице-мэр Киргизии

06.11 / Fox News – в день выборов Америка едва не превратилась в однопартийную диктатуру

20.10 / МИД указал на бездоказательность обвинений США по кибератакам

18.11 / Масочный режим ввели во всех регионах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска