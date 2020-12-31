Минюст США захотел конфисковать три здания Коломойского

31.12.2020, 4:26, Новости дня

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Число связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым зданий, которые хочет конфисковать минюст США, выросло до трех.

Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн, передает РИА «Новости».

Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.