Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом
31.12.2020, 4:12,
Разное
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“Хочу пожелать в наступающем году, чтобы вы меньше слушали
слухов, больше уделяли времени себе. Будьте здоровы, счастливы, любимы и я вас тоже
очень люблю. С наступающим!”, – обратилась звезда к читателям “Дни.ру”. Отметим, 49-летняя Анита Цой прекрасно выглядит: артистка просто сияет свежестью и красотой.
Анита Цой – певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем “Анита” начала в 1996 году.
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