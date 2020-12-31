 

Мнение: Репрессии

31.12.2020, 4:06, Разное
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Арест одного священнослужителя и церковная дисквалификация другого совпали с принятием целого ряда откровенно репрессивных законов, которые вступают в силу уже в 21 году. Власть нажимает на террор, зачищая любые попытки и проявления недовольства.

При этом нельзя сказать, что рост протестных настроений адекватен принимаемым мерам. Скорее даже, протесты пока пребывают в латентном состоянии, хотя как долго продлится эта ситуация, сказать сложно — ухудшение жизни людей настолько очевидно, что даже пропаганда перестала убеждать, что это нам только кажется.

Проблема в том, что любые репрессии имеют смысл только в период, предшествующий социальному взрыву. Когда он происходит, включать репрессии становится поздно. Приходит время антитеррористических операций, обстрелов городов и объявления целых территорий сепаратистскими и террористическими. Если, конечно, на тот момент армия еще не успеет разбежаться.

По всей видимости, власть настолько обеспокоена растущим недовольством, насколько и не понимает, как с ним быть. Понятно, что даже без пресловутой «пандемии» решений у Кремля не было и быть не может: кризис развивается достаточно давно, но власть с 2008 года (12 лет, между прочим уже прошло) так и не сумела выдвинуть иную модель развития, кроме все той же клептократической модели разворовывания страны. Впрочем, почему так, нет ни малейших проблем понять: нынешняя братва социально успешна только в этой модели. Любая ее смена приведет к тому, что все эти вчерашние бандиты и рэкетиры, ставшие «элитой», попросту исчезнут, как социальная группа. Ничего необычного: любой модели соответствует свой управляющий контур, и с ее сменой предыдущий полностью форматируется.

12 лет опускания в кризис привели страну в то положение, которое мы наблюдаем сейчас. И злой вирус Ковид-19 не является причиной катастрофы. Она была создана задолго до него, вирус лишь ускорил и обострил то, что и так должно было произойти.

Поэтому власть и принимает один за другим репрессивные законы и положения. Она пытается успеть за рушащейся «стабильностью». И как всегда, ничего у нее не получится. Ошибка, которую делает Кремль, вполне очевидна — чтобы противостоять землетрясению, он пытается залить еще больше бетона в основание своей конструкции. Когда наоборот, ее нужно делать более гибкой, создавать в ней больше степеней свободы. Но вместо этого в фундамент продолжают вкачивать все новые и новые кубометры в наивной надежде, что это удержит здание от обрушения.

Источник: Эль Мюрид



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