Секретное видео: Ким Филби, британский двойной агент, рассказывает всё

31.12.2020, 4:00, Разное

Статья от 3 апреля 2016 года переведена в качестве дополнения к предыдущей статье о Джордже Блейке



“Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”



By Gordon Corera

Security correspondent, BBC News

Published 3 April 2016

На ранее неизвестном широкой публике видео Ким Филби проводит семинар для восточногерманских шпионов.

BBC обнаружила ранее секретную видеозапись, где один из самых известных британских шпионов описывает свою карьеру в качестве советского агента.

На пленке Ким Филби читает секретную лекцию в Штази, разведывательной службе Восточной Германии, в 1981 году.

Впервые можно видеть как бывший офицер МИ-6 рассказывает о своей жизни шпиона – от вербовки до побега.

Он описывает свою карьеру, как он, поднимаясь по служебной лестнице в МИ-6, одновременно раскрывал ее секреты советскому КГБ.

Свой рассказ он заканчивает советом восточногерманским шпионам.

«Дорогие товарищи».

С этими словами, сказанными на безупречном английском представителя высшего класса Британии, один из самых известных британских шпионов и его величайший предатель начинает мастер-класс по предательству избранной аудитории восточногерманских шпионов.

Часовое выступление Филби было записано на видеопленку и до сих пор никогда не показывалось публике.

BBC обнаружила его в официальных архивах Штази в Берлине.

Видео никогда не предназначалось для публичного использования (зернистое изображение и плохо синхронизированный звук демонстрируют ограниченность технологий в то время), но это означает, что бывший офицер МИ-6 открыто рассказывает о своей карьере так, как никто никогда раньше не слышал.

‘Вражеский лагерь’

После представления, сделанного шефом восточногерманской шпионской службы Маркусом Вольфом, который был настолько неуловим для западных шпионских агентств, что многие годы его называли «человеком без лица», Филби направляется к кафедре, его приветствуют как героя.

«Я должен предупредить вас, что я не публичный оратор», – говорит Филби.

«Я провел большую часть своей жизни, пытаясь избежать любой огласки».

Это правда. Ранее самым известным видео Филби была его пресс-конференция 1955 года в лондонской квартире его матери.

В том случае он сказал очень немногое, только отрицал, что он коммунист.

В этом недавно обнаруженном видео мы впервые слышим, как сам Филби хвастается тем, что он называет «30 годами во вражеском лагере».

Он описывает себя как рожденного в «правящем классе Британской империи» и объясняет, как он впервые увлекся коммунизмом в Кембридже.

Он подробно описывает свою вербовку советской разведкой, позже известной как КГБ, после того, как он вернулся после работы с активистами в Австрии.

По его словам, самым удивительным в его приеме на работу было то, что это вообще произошло, поскольку в тот момент у него не было настоящей работы или перспектив.

«По сути, это был долгосрочный проект. Никаких немедленных результатов не ожидалось и нельзя было ожидать».

IMAGE COPYRIGHT FEDERAL COMMISSIONER FOR THE STASI RECORDS

В видео он объясняет, как его впервые потянуло к коммунизму в Кембридже.

Он говорит, что его советский контакт действительно недвусмысленно выразил свои амбиции в отношении своего новобранца.

«Мне было совершенно ясно, что лучшей целью в глазах Центра в Москве будет британская секретная служба».

Филби подробно описывает, как он потратил годы, пытаясь добиться своего: обратился к журналистике, работал в газете The Times, освещал гражданскую войну в Испании, налаживал контакты в истеблишменте, а затем, когда пришла война, намекал на его желание работать на правительство.

Наконец, он был проинтервьюирован и принят в святая святых британского государства – Секретную разведывательную службу – SIS (или, как ее в народе называют MI6).

Затем в одном из самых примечательных разделов доклада Филби рассказывает, как легко было украсть секреты у британской секретной службы.

Филби описывает свою карьеру, как он поднимался по служебной лестнице в британской МИ-6.

Он говорит, что просто подружился с архивариусом, который вел дела, два или три раза в неделю выходя с ним выпить.

Это позволило Филби получать файлы, которые не имели ничего общего с его работой.

“Если бы в SIS существовала надлежащая дисциплина при работе с бумагами, это было бы совершенно невозможно.

«Но на самом деле дисциплины не было».

Филби продолжает объяснять, что он сделал со всеми документами.

«Каждый вечер я выходил из офиса с большим портфелем, полным отчетов, которые я написал сам, с файлами и фактическими документами из архива.

«Я передавал их своему советскому контакту вечером.

«На следующее утро я возвращал файлы, их содержимое было сфотографировано, и рано утром следующего дня я клал их на место. Я делал это регулярно из года в год».

‘Очень грязная история’

Затем Филби, советский агент, назначается вторым номером в новом отделе МИ-6, посвященном противодействию советскому шпионажу.

Затем его куратор из КГБ поручает ему получить высшую должность, убрав своего босса, Феликса Каугилла.

«Я сказал: «Вы предлагаете застрелить его или что-то в этом роде? »- вспоминает вопрос Филби.

Вместо этого он велел мне использовать бюрократические интриги.

«Итак, я приступил к делу снятия своего начальника. Вы не должны это слушать», – говорит он аудитории под громкий смех офицеров секретных служб.

Он преуспел.

«Это была очень грязная история, но, в конце концов, наша работа действительно подразумевает, что мы время от времени пачкаем руки, но в любом случае мы делаем это не для грязного дела», – объясняет Филби.

«Я должен признать, что это была самая наглая интрига против человека, который мне нравился и которым я восхищался, но инструкции остались в силе, и ничто из того, что я мог сделать, не могло их изменить».

В своей лекции Филби заявил, что помог предотвратить Третью мировую войну.

Есть один эпизод, который обычно цитируют, чтобы проиллюстрировать человеческую цену предательства Филби.

Когда его направили в Вашингтон в качестве связного звена МИ-6 с ЦРУ и ФБР, он предал операцию по тайной отправке тысяч албанцев обратно в свою страну для свержения коммунистического режима.

Многие погибли.

В своей лекции Филби пытается обратить это на свою пользу – даже утверждает, что он помог предотвратить Третью мировую войну.

Он утверждает, что, если бы он не скомпрометировал операцию и она увенчалась успехом, ЦРУ и МИ-6 попробовали бы ее снова в таких странах, как Болгария.

Он говорит, что тогда в дело вмешался бы Советский Союз, что привело бы к тотальной войне.

Побег из Бейрута

Пока он был в Вашингтоне, два других кембриджских разведчика, Гай Берджесс и Дональд Маклин, бежали в Москву, что вызвало подозрения в отношении Филби и его допросили.

Он говорит, что было две причины, по которым его шпионаж так долго сходил с рук.

Первой была британская классовая система, которая не могла принять того факта что один из них – предатель.

Вторая причина заключалась в том, что многим в МИ-6 было что терять, если бы было доказано, что он шпион.

Филби действительно покинул МИ-6, но, что примечательно, вскоре был возвращен.

Видео: В 1950-х и начале 1960-х Ким Филби отрицал, что был советским агентом, работая на МИ-6.

Он стал агентом в Бейруте под видом газетного журналиста. Это позволило ему возобновить свою шпионскую деятельность.

Филби завершил формальную часть своего выступления рассказом о своем побеге из Бейрута, который он использует, чтобы высмеять MI6.

В 1963 году коллега из МИ-6 пришел, чтобы предъявить ему новые доказательства, указывающие на его работу на Советы.

Филби обманул его и на время затаился. Затем, присматривать за ним, был поставлен другой офицер МИ-6.

Но этот человек был заядлым лыжником.

Филби говорит, что, когда пришло известие о свежевыпавшем в ливанских горах снеге, офицер не удержался и отправился туда, чтобы воспользоваться этим по максимуму.

В этот момент Филби получил сигнал от КГБ о его отъезде и смог ускользнуть.

Видео: Выбор Филби. Неизвестная жизнь самого талантливого в мире шпиона

Филби жил в квартире на пятом этаже этого дома в Бейруте.

Затем Филби садится и отвечает на вопросы восточногерманских шпионов.

Интереснейший ответ на первый объясняет, как он впервые приобрел коммунистические убеждения, а затем смог их сохранить, несмотря на то, что жил на Западе.

Он хвалит своего советского куратора и советует своим слушателям заботиться как о политическом, так и о физическом здоровье любых агентов, с которыми они работают.

Филби заканчивает советом собравшимся перед ним шпионам, советом который хорошо послужил ему самому: никогда не признаваться.

«Если вам предъявят документ, написанный вашим почерком, то это подделка – просто все отрицайте …

“Они допросили меня, чтобы сломить меня и заставить признаться.

«И все, что мне нужно было сделать, это сохранять самообладание. Поэтому я вам советую сказать всем своим агентам, что они никогда не должны признаваться».

Это видео, задуманное как секретное, дает шанс увидеть, как Филби рассказывает о своей жизни шпиона.

Тон – абсолютная уверенность в себе.

Филби умер в Москве в 1988 году, незадолго до крушения коммунистического идеала, которому он всю жизнь служил.

